إجراء اتصال بين جيشي الكوريتين عبر الخط الساخن بشكل طبيعي

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رغم تهديدات كوريا الشمالية بقطع العلاقات مع الجنوب احتجاجا على إرسال منشورات مناهضة لبيونغ يانغ من قبل هاربين كوريين شماليين في كوريا الجنوبية، تم إجراء اتصالات بين الجيشين الكوريين الجنوبي والشمالي في منطقة البحر الغربي بشكل طبيعي حتى صباح اليوم الاثنين.وصرح مسؤول في وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية بأنه تم إجراء اتصال بين الكوريتين عبر الخط الساخن في الساعة التاسعة من صباح اليوم.الجدير بالذكر أن الجيشين الجنوبي والشمالي يجريان اتصالات منتظمة عبر الخط الساخن مرتين يوميا في الساعة التاسعة صباحا والساعة الرابعة مساء.وكانت كوريا الشمالية قد هددت في بيان أصدره المتحدث باسم مكتب إدارة الجبهة المتحدة لحزب العمال، باتخاذ إجراءات صارمة ضد الجنوب إن لم تمنع سيول الهاربين الكوريين الشماليين في الجنوب من إرسال منشورات مناهضة لبيونغ يانغ عبر الحدود.