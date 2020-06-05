بدء مناقشة مقترحات تحديد الحد الأدنى للأجور للعام القادم

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من المقرر أن تبدأ يوم الخميس القادم مناقشة بعض المقترحات بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور للعام القادم.وقالت وزارة التوظيف والعمل اليوم الاثنين إن لجنة الحد الأدنى للأجور ستبدأ مناقشة تحديد الحد الأدنى للأجور للعام القادم بعقد اجتماع لجميع أعضائها يوم الخميس.وتتكون لجنة الحد الأدنى للأجور من 27 من ممثلي الشركات والعمال والحكومة.وتدعى دائرة الشركات أن قدرة الشركات على دفع الأجور تعرضت للضعف بسبب تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية، متمسكة بموقفها الداعى إلى عدم رفع الحد الأدنى للأجور.أما الدوائر العمالية فتؤكد على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور لدعم العمال ذوي الأجور المتدنية الذين يعانون من صعوبات بسبب أزمة كورونا، ولإنعاش الاقتصاد في البلاد من خلال تشجيع الاستهلاك.ويتوجب الانتهاء من مراجعة الحد الأدنى للأجور للعام القادم بحلول منتصف شهر يوليو، بحيث يتم الإعلان عن الحد الأدنى المحدد يوم الخامس من شهر أغسطس القادم.وكان الحد الأدنى للأجور قد تم رفعه بنسبة 2.9% هذا العام، بعد أن كانت تلك النسبة 16.4% في عام 2018، و10.9% العام الماضي.