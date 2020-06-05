كوريا الشمالية لا ترد على اتصال هاتفي يومي من الجنوب

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قالت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية إن كوريا الجنوبية أجرت مكالمة هاتفية إلى كوريا الشمالية صباح اليوم الاثنين ضمن الاتصالات المنتظمة بين موظفي مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين، لكن المكالمة لم يتم الرد عليها.وتعد هذه هي المرة الأولى التي لا تجيب فيها كوريا الشمالية على الاتصالات الهاتفية اليومية من الجنوب، منذ افتتاح المكتب في مدينة كيسونغ في كوريا الشمالية في شهر سبتمبر من عام 2018.وعادة يتم إجراء مكالمات هاتفية بين موظفي المكتب مرتين يوميا في الساعة التاسعة صباحا والساعة الخامسة مساء.وكانت "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والنائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال، قد وجهت انتقادات شديدة اللهجة لحكومة كوريا الجنوبية بسبب إرسال هاربين كوريين شماليين يقيمون في الجنوب، منشورات مناهضة لبيونغ يانغ، وهددت بإغلاق مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين.