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المحلية

تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا

Write: 2020-06-08 13:49:24Update: 2020-06-08 15:57:03

تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا

Photo : YONHAP News

استمرت آثار العدوى الجماعية المنتشرة في العاصمة الكورية سيول والمدن المجاورة لها، حيث قال المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها صباح اليوم الاثنين إنه تم تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 11 ألفا و814 حالة.
ومن بين حالات الإصابة الجديدة: 33 حالة محلية المصدر، منها 22 حالة في سيول، و7 حالات في مقاطعة كيونغ كي، و4 حالات في مدينة إنتشون.
أما الحالات الخمس المتبقية فتم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.
ويشار إلى أنه تم تأكيد عدد من حالات الإصابة الجديدة في شركة "ريتش واي" لبيع المنتجات الصحية بعد تنظيم فعاليات جماعية في منطقة "كوان آك" في سيول، وحالات أخرى بين مستخدمي ملعب لكرة الطاولة في منطقة "يانغ تشون " في سيول أيضا.
الجدير بالذكر أنه تم تأكيد حالة إصابة لدى طالب في مدرسة ثانوية كان قد قام بزيارة لمنتجع "لوتيه وورلد" الترفيهية في سيول يوم الجمعة الماضي ، حيث بدأت السلطة الصحية إجراء تشخيص الإصابة بالفيروس لجميع الطلاب والمدرسين في المدرسة .
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