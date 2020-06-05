كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع اليوم جميع خطوط الاتصال مع كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

قالت كوريا الشمالية إنها ستقطع جميع خطوط الاتصال مع كوريا الجنوبية بدءا من ظهر اليوم الثلاثاء، في تعبير عن احتجاجها الشديد على المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ التي يرسلها منشقون كوريون شماليون يقيمون في كوريا الجنوبية.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء، إن بيونغ يانغ ستغلق تماما خط الاتصال بين الكوريتين في مكتب الاتصال المشترك في كيسونغ، ظهر اليوم الثلاثاء، إلى جانب خطوط الاتصالات الأخرى. وأوضح التقرير أن هذا الإجراء يشمل أيضا خطوط الاتصال العسكرية في المنطقتين الشرقية والغربية، و"خط الاتصال التجريبي" بين الكوريتين، والخط الساخن بين اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية والمكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية. وأضاف التقرير أن "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، والتي تشرف على الشؤون المتعلقة بكوريا الجنوبية، قد أصدرت أمرا بهذا الصدد في اجتماع عقدته أمس مع مسؤول كبير آخر، هو "كيم يونغ تشول".وأشار التقرير إلى أن المسؤوليْن شددا خلال الاجتماع على أنه سيتم التعامل مع كوريا الجنوبية كعدو بدءا من الآن.وقال التقرير إن هذه الخطوة ستكون الأولى في سلسلة من الإجراءات التي سوف تتخذها كوريا الشمالية، لأنها تعتقد أنه لا توجد حاجة لإجراء محادثات وجها لوجه بين الكوريتين.