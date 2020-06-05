فشل الأحزاب السياسية في الوفاء بالموعد النهائي لانتخاب رؤساء اللجان البرلمانية

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فشل الحزبان الحاكم والمعارض في التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية تقسيم المناصب الرئيسية للجان البرلمانية الدائمة رغم انقضاء الموعد النهائي القانوني لهذا الإجراء، أمس الاثنين.وعقد زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم "كيم تيه نيون"، ونظيره من حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي "جو هو يونغ"، مفاوضات اللحظة الأخيرة في اجتماع عقد برئاسة رئيس البرلمان "بارك بيونغ صوك"، لكنهما لم يتوصلا إلى أي اتفاق في هذا الشأن.وبموجب قانون البرلمان، يجب انتخاب رؤساء اللجان البرلمانية الدائمة في غضون ثلاثة أيام من افتتاح البرلمان الجديد، وهو ما وافق يوم الجمعة الماضي.ورغم ذلك، تمكنت الأحزاب السياسية من التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء لجنة خاصة حتى يوم الأربعاء لتحديد عدد الأعضاء الذين سيشكلون كل لجنة من اللجان البرلمانية الدائمة الـ18ضمن الدورة البرلمانية الحادية والعشرين. وسوف تتألف اللجنة الخاصة من 11 نائبا، من بينهم ستة من الحزب الديمقراطي الحاكم، وأربعة من الحزب المعارض الرئيسي. ومن المتوقع إجراء المزيد من المفاوضات حول اختيار رؤساء اللجان الدائمة في غضون هذا الأسبوع. وقد ظل الحزبان الحاكم والمعارض في خلاف خلال الأيام الأخيرة حول المرشحين لتولي رئاسة اللجنة التشريعية والقضائية واللجنة الخاصة المعنية بالميزانية والحسابات، وهما لجنتان رئيسيتان للأنشطة التشريعية للسياسات الأساسية، مثل تمرير مشروعات القوانين الجديدة أو قوانين الميزانية الحكومية.