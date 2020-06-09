كوريا الشمالية تستأنف الاتصالات بين الكوريتين في مكتب كيسونغ

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ردت كوريا الشمالية على مكالمة هاتفية يومية من جانب كوريا الجنوبية في مكتب الاتصال بين الكوريتين في مدينة كيسونغ الحدودية الكورية الشمالية أمس الاثنين، بعد أن كانت قد رفضت تلقي مكالمة سابقة.وكشف مسؤول في وزارة التوحيد الكورية الجنوبية عن أن الاتصال الهاتفى بين الجانبين تم فى الساعة الخامسة مساء، كما هو معتاد.وكان الجانب الكوري الشمالي لم يرد على مكالمة من الجنوب في وقت سابق في الساعة 9 صباحًا، مما أثار تكهنات بأن بيونغ يانغ قد بدأت في اتخاذ الإجراءات التي هددت باتخاذها من قبل ردا على حملات منشورات الدعاية المناهضة لها التي يرسلها هاربون كوريون شماليون يقيمون في الجنوب.وأوضح المسؤول أن كوريا الشمالية لم تشر إلى عدم ردها في صباح أمس.ويذكر أن إدارة الجبهة المتحدة الكورية الشمالية قد قالت يوم الخميس الماضي إن "كيم يو جونغ"، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، والتي تشرف على الشؤون المتعلقة بكوريا الجنوبية، قد أمرت المسؤولين بالنظر في تنفيذ الإجراءات، بما في ذلك إغلاق مكتب الاتصال، ما لم يتم وقف حملات المنشورات الدعائية.