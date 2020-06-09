واشنطن تشدد مجددا على توازي التعاون بين الكوريتين مع التقدم في نزع السلاح النووي

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أعادت وزارة الخارجية الأمريكية التأكيد على أن الولايات المتحدة تدعم التعاون بين الكوريتين وتنسق مع حليفتها كوريا الجنوبية لضمان المضي قدما في هذا التعاون بحيث يكون بشكل متوازي مع التقدم في عملية نزع السلاح النووي. وأصدر المتحدث باسم الوزارة هذا التوضيح أمس الاثنين ردا على استفسار مكتوب من وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، بشأن التهديدات الأخيرة من قبل كوريا الشمالية ردا على المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ التي يرسلها منشقون كوريون شماليون عبر الحدود في كوريا الجنوبية. وقد أصدرت الإدارة الأمريكية بيانات مماثلة فيما يتعلق بالقضايا بين الكوريتين. ومن جانبها قالت وزارة الخارجية في سيول أول من أمس الأحد إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ناقشتا قضايا كوريا الشمالية بعد أن هددت "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بإلغاء الاتفاق العسكري لعام 2019 بين الكوريتين، في احتجاج على حملة المنشورات.