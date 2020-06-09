وزيرا خارجية كوريا والمجر يناقشان التعاون في مواجهة فيروس كورونا

Photo : YONHAP News

أجرى وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والمجر محادثات هاتفية يوم أمس الاثنين لمناقشة التعاون في مكافحة جائحة كورونا-19، بالإضافة إلى بعض القضايا الثنائية بين البلدين.وبحسب وزارة الخارجية في سيول، تحدثت الوزيرة "كانغ كيونغ هوا" مع نظيرها المجري "بيتر سيجارتو" عبر الهاتف بمناسبة الذكرى السنوية الأولى على حادث غرق قارب في العاصمة المجرية بودابست مما أدى إلى مقتل 27 شخصًا، من بينهم 25 كوريًا جنوبيًا.وقدمت الوزيرة "كانغ" الشكر للمجر على منح عمال الإنقاذ الكوريين الجنوبيين ميداليات تقدير لدورهم في البحث عن الضحايا، عندما استضافت مراسم تذكارية للحادث في عاصمتها يوم 29 مايو. كما أعربت "كانغ" عن شكرها للحكومة المجرية للسماح بدخول الكوريين الجنوبيين للبلاد في أواخر أبريل رغم قيود الدخول بسبب المخاوف ذات الصة بفيروس كورونا.ورداً على ذلك، تعهد الوزير "سيجارتو" بدعم بلاده المستمر والنشط للتحقيقات في قضية غرق القارب وللمناسبات التذكارية للضحايا، مشيراً إلى أن كوريا الجنوبية أصبحت أكبر مستثمر أجنبي في بلاده خلال العام الماضي.