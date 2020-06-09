تسريب بيانات 900 ألف بطاقة ائتمان كورية في الخارج

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تم تسريب تفاصيل حوالي 900 ألف بطاقة ائتمان يمتلكها مواطنون كوريون جنوبيون، ليتم تداولها في الأسواق السوداء في الخارج عبر الإنترنت.ووفقا لجمعية تمويل الائتمان في كوريا الجنوبية أمس الاثنين، أبلغت شركة أمن في سنغافوره مؤخرا معهد الأمن المالي الكوري الجنوبي بهذا التسرب الهائل.وقالت جمعية تمويل الائتمان الكورية إن 54% من تلك البطاقات غير صالحة للاستعمال لأنها منتهية الصلاحية أو لأسباب أخرى، كما أن حوالي 410 آلاف بطاقة منها لم يتم تفعيلها بعد.وتضمنت المعلومات المسربة أرقام البطاقات وتواريخ انتهاء الصلاحية ورموز الأمان المكونة من ثلاثة أرقام والتي تكون مكتوبة على ظهر البطاقات، ولكن لم يتم تسريب كلمات المرور الخاصة بها.وتخطط شركات بطاقات الائتمان لإبلاغ المستخدمين المتأثرين بسرقة تلك المعلومات، كما ستنصحهم جمعية تمويل الائتمان بأن يحصلوا على بطاقات جديدة.