الأحزاب السياسية تفشل في الوفاء بالموعد النهائي لانتخاب رؤساء اللجان البرلمانية

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لم يتمكن المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية من التوصل إلى اتفاق بشأن انتخاب رؤساء اللجان البرلمانية الدائمة، رغم حلول الموعد النهائي القانوني لذلك، والذي وافق الأمس الاثنين الثامن من يونيو.وعقد زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم "كيم تيه نيون" ونظيره من حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي "تشو هو يونغ" مفاوضات اللحظة الأخيرة في اجتماع ترأسه رئيس البرلمان "بارك بيونغ سوك". ولكن لم يتم إحراز أي تقدم في المفاوضات.وقال زعيم التكتل البرلماني للحزب المعارض الرئيسي "تشو" إن الحزب الحاكم يهدد باستخدام أغلبيته الساحقة من المقاعد بدلا من التفاوض.ومن جانبه، أكد نظيره من الحزب الحاكم "كيم" إنه ليس هناك وقت كاف للنزاعات بشأن تشكيل اللجان الدائمة البرلمانية.من جهة أخرى، اتفقت الأحزاب السياسية على تشكيل لجنة خاصة يتم من خلالها مناقشة القضايا المتعلقة بتحديد عدد أعضاء كل لجنة دائمة.وطالب رئيس البرلمان الحزبين الحاكم والمعارض الرئيسي بتقديم قائمة بأسماء الأعضاء المرشحين للجان الدائمة حتى يوم الثاني عشر من شهر يونيو الجاري.ويسعى الحزب الحاكم إلى انتخاب رؤساء اللجان الدائمة من جانب واحد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحزب المعارض الرئيسي على تشكيل اللجان الدائمة.