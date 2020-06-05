كوريا الجنوبية تعلن عن 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء أنه تم تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 11 ألفا و852 شخصا.وأضاف أن 35 حالة من بين الـ38 حالة، جديدة كانت محلية المصدر، منها 18 حالة في سيول، و12 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و3 حالات في مدينة إنتشون، وحالة واحدة في كل من مقاطعة جنوب تشونغ تشنغ ومقاطعة جنوب كيونغ سانغ.وتم التأكيد على 3 حالات إصابة جديدة لدى الوافدين من الخارج.وبلغ إجمالي عدد المتعافين المفرج عنهم بعد شفائهم 10 آلاف و589 شخصا، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 274 حتى الآن.ولا يزال 989 شخصا على قيد العلاج بإجراءات الحجر الصحي.