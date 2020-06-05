كوريا الشمالية ترفض مجددا تلقى مكالمة هاتفية يومية من الجنوب

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رفضت كوريا الشمالية اليوم مرة أخرى تلقي مكالمة هاتفية يومية من جانب كوريا الجنوبية في مكتب الاتصال بين الكوريتين في مدينة كيسونغ الكورية الشمالية.وكانت كوريا الشمالية قد رفضت تلقى المكالمة اليومية صباح أمس الاثنين، لكنها ردت على المكالمة المسائية.وقالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية صباح اليوم إن كوريا الشمالية ستقطع جميع قنوات الاتصال مع كوريا الجنوبية، بما في ذلك الخط الساخن الذي يربط بين مقر اللجنة المركزية لحزب العمال ومكتب الرئاسة الكورية الجنوبية، والخطان الساخنان العسكريان الشرقي والغربي، والخط الهاتفي لمكتب الاتصال بين الكوريتين، بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهرا، اليوم الثلاثاء.وسبق وأن هددت كوريا الشمالية في بيان أصدرته النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال "كيم يو جونغ"، وبيان للمتحدث باسم مكتب إدارة الجبهة المتحدة لحزب العمال، بقطع العلاقات مع كوريا الجنوبية إذا لم تمنع سيول الهاربين الكوريين الشماليين في الجنوب من إرسال منشورات مناهضة لبيونغ يانغ عبر الحدود.ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية لم ترد على مكالمة هاتفية يومية عبر الخط العسكري الساخن الغربي.الجدير بالذكر أن الجيشين الجنوبي والشمالي يجريان اتصالات منتظمة عبر هذا الخط مرتين يوميا في الساعة التاسعة صباحا والساعة الرابعة مساء.