انخفاض مبيعات أكبر 100 شركة كورية في الخارج بـ10% في الربع الأول

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تبين أن حجم مبيعات أكبر 100 شركة كورية في الخارج شهد انخفاضا بنسبة تبلغ حوالي 10% في الربع الأول من هذا العام بسبب تأثير جائحة كورونا.وقال اتحاد التجار الكوريين اليوم الثلاثاء إن حجم مبيعات تلك الشركات انخفض بنسبة 10.4% في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع الأسبق.وكان حجم مبيعات أكبر 100 شركة كورية في الربع الأخير من العام الماضي قد زاد بنسبة 12.3% مقارنة بالربع الأول من نفس العام، إلا أنه بدأ ينخفض بعد تفشى فيروس كورونا.وأرجع الاتحاد السبب الرئيسي في انخفاض حجم مبيعات الشركات الكورية الكبيرة إلى تعليق أعمال تلك الشركات والمصانع الكورية الموجودة في الصين بعد أن حظرت الحكومة الصينية الدخول إلى 14 محافظة ومدينة صينية في شهر فبراير الماضي.وقال الاتحاد إن حجم مبيعات السيارات الكورية في الخارج انخفض بنسبة 14.3%، بينما انخفضت مبيعات المنتجات الإلكترونية بنسبة 9%.وأضاف أن حجم مبيعات أكبر 20 شركة كورية انخفض بنسبة 11.8% في الصين وآسيا، و13% في أوربا، و5.4% في أمريكا.وتوقع الاتحاد أن يشهد حجم مبيعات أكبر 100 شركة كورية في الخارج خلال الربع الثاني من هذا العام تراجعا أيضا بنسبة أكثر من 10% مقارنة بالربع الأسبق، مشيرا إلى أن حجم الصادرات الكورية في شهريْ أبريل ومايو انخفض بأكثر من 20% مقارنة نفس الفترة من العام الماضي.