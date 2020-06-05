الأحزاب السياسية تحث بيونغ يانغ على سحب قرارها بقطع الاتصالات مع الجنوب

Photo : YONHAP News

قال الحزب الديمقراطي الحاكم إن إعلان كوريا الشمالية قطع قنوات الاتصالات مع الجنوب جاء احتجاجا على إرسال منشورات مناهضة ضد بيونغ يانغ من قبل الهاربين الكوريين الشماليين في كوريا الجنوبية، ودعا بيونغ يانغ إلى التراجع عن قرارها.وأضاف أن كوريا الشمالية تستهدف من وراء ذلك إيجاد انفراجة في المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة والتي تمر بحالة من الجمود منذ فترة طويلة، من خلال فرض ضغوط على كوريا الجنوبية وخلق حالة من التوتر في العلاقات بين الكوريتين.وأكد أنه لا يمكن تبرير الأعمال التي تقوض الثقة المكتسبة من خلال ثلاث جولات من محادثات القمة الكورية، لأي سبب من الأسباب.كما أكد أن تشغيل قنوات الاتصال بين الكوريتين بشكل طبيعي يعد شرطا رئيسيا لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية من خلال تخفيف حدة التوتر العسكري وقمع مخاطرحرب، مشيرا إلى أن قطع الاتصالات بين الكوريتين سيتسبب في عودة العلاقات إلى الوراء، والمتمثلة في المجابهة والعداء.ودعا الحكومة الكورية الجنوبية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد إرسال منشورات مناهضة لكوريا الشمالية.ومن جانبه، قال زعيم التكتل البرلماني لحزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي "تشو هو يونغ" إن إعلان كوريا الشمالية قطع الاتصالات مع الجنوب يهدف إلى التغلب على العقبات الاقتصادية التي تواجهها بيونغ يانغ نتيجة للاستمرار في فرض العقوبات الدولية عليها، واستمرار جائحة كورونا.وفيما يخص خطة الحكومة لسن قانون خاص بحظر إرسال المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ، قال "تشو" إن الحكومة لم تحقق أي تقدم في العلاقات بين الكوريتين رغم أنها تقدم تنازلات كبيرة لكوريا الشمالية.