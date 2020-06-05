زيادة صادرات كوريا من السيارات الكهربائية بـ58% رغم جائحة كورونا

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شهد حجم صادرات السيارات الكهربائية الكورية زيادة كبيرة على الرغم من الجمود الذي أصاب أسواق السيارات العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا.وطبقا لما ذكرته شركة "هيون ديه - كيا" اليوم الثلاثاء، بلغ حجم صادراتها من السيارات الكهربائية 40 ألفا و182 وحدة خلال الخمسة شهور الأولى من هذا العام، بزيادة نسبتها 57.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وحسب الموديلات، ارتفع حجم صادرات السيارة "كونا" من إنتاج "هيون ديه" بنسبة 30.4%، ليصل حجم صادراتها إلى 16 ألفا و856 وحدة، فيما شهدت صادرات السيارة "نيرو" من "كيا" ارتفاعا بنسبة 157.2%، ليصل حجم صادراتها إلى 13 ألفا و376 وحدة.وتلتهما السيارة "أيونيك" من "هيون ديه" بزيادة نسبتها 18%، والسيارة "سول" من "كيا" بزيادة نسبتها 88%.وقالت الشركة إن قيمة صادرات سياراتها الكهربائية في شهر مايو الماضي بلغت 396 مليون دولار، بزيادة نسبتها 69.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما انخفض إجمالي قيمة صادرات السيارات الكورية بنسبة 54.1% ليصل إلى مليار و805 ملايين دولار.وبلغت حصة السيارات الكهربائية من إنتاج شركة "هيون ديه - كيا" الكورية في سوق السيارات الكهربائية العالمية 8% في الربع الأول من هذا العام، محتلة بذلك المرتبة الرابعة على مستوى العالم، بعد كل من "تسلا" الأمريكية، و"فولكس فاجن" الألمانية، و"رينو- نيسان" الفرنسية اليابانية.