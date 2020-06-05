عدد مستخدمي خدمة الجيل الخامس لشركة إس كيه يتجاوز 3 ملايين

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تجاوز عدد مستخدمي خدمة الجيل الخامس من شبكة الاتصالات لشركة "إس كيه تليكوم" الكورية 3 ملايين شخص لأول مرة بعد عام من بدء تسويقها.وطبقا لما ذكرته وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بلغ عدد مستخدمي خدمة الجيل الخامس من شبكة الاتصالات مليونين و850 ألفا و923 شخصا حتى نهاية شهر أبريل الماضي، بزيادة نسبتها 7.7% مقارنة بالشهر الأسبق.ومن المتوقع أن يصل عدد مستخدميها حتى نهاية مايو الماضي إلى 3 ملايين و70 ألفا.أما شركة "كيه تي" الكورية فبلغ عدد مستخدمي نفس الخدمة فيها مليونا و922 ألفا و701 حتى نهاية أبريل، بزيادة قدرها 8.1% مقارنة بالشهر الأسبق، حيث من المتوقع أن يصل العدد إلى مليونين و80 ألفا حتى نهاية مايو.ومن المتوقع أن يتجاوزعدد مستخدمي خدمة الجيل الخامس من شبكة الاتصالات لشركة "إل جي يو بلاس" الكورية 1.7 مليون في نهاية مايو.وبهذا من المرجح أن يتراوح إجمالي عدد مستخدمي هذه الخدمة على مستوى البلاد بين 6.9 مليون و7 ملايين، وهو ما يمثل حوالي 10% من إجمالي عدد مستخدمي شبكة الاتصالات.