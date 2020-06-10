مون يشدد على دور وزارة التشريع الحكومي في حملة الحد من الروتين

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دعا الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" وزارة التشريع الحكومي للقيام بدور أكثر نشاطا لمساعدة الحكومة على رفع القيود التنظيمية والحد من الروتين في جميع مناحي الإدارة الحكومية.ووفقا للمتحدث باسم الرئاسة "كانغ مين صوك"، أمر الرئيس "مون" خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد برئاسته أمس الثلاثاء، بأن تبذل الوزارة جهودها في كل ما يتعلق بالتشريعات الحكومية.وقال الرئيس إنه في حين أن المحكمة العليا والمحكمة الدستورية هما من المؤسسات العليا في تفسير القوانين والدستور على التوالي، فإن الوزارة تقوم بدور مناظر في التفسير الرسمي لقواعد الحكومة، مشيرا إلى أن تنشيط دور هذه الوزارة سيرفع إنتاجية إدارة الدولة، وأمر بزيادة تنظيم القوى فيها إذا لزم الأمر.