الإجراءات اليابانية تقلل مشاركة لاعبات الغولف الكوريات في جيه إل بي جي إيه

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من المتوقع أن يبدأ دوري الغولف الاحترافي للسيدات في اليابان دون مشاركة العديد من اللاعبات المهمات بسبب إجراءات تقييد دخول اليابان ضد مواطني كوريا الجنوبية.ووفقًا لصحيفة "نيكاي" اليومية اليابانية أمس الثلاثاء، سيبدأ الدوري الياباني لرابطة لاعبي الغولف الاحترافي "جيه إل بي جي إيه" لعام 2020 في ولاية "شيبا" يوم 25 يونيو.ومع ذلك، من المتوقع ألا يشارك العديد من لاعبات الغولف الكوريات في هذا الموسم، بسبب الإجراءات اليابانية لمنع دخول مواطني كوريا الجنوبية منذ شهر أبريل الماضي على خلفية تفشي فيروس كورونا.ومن بين لاعبات الغولف المصنفات في الدوري الـ50 في اليابان، هناك 10 لاعبات من كوريا الجنوبية، بمن في ذلك "لي بو مي"، التي جاءت على رأس قائمة المكافآت المالية في دوري "جيه إل بي جي إيه" في عاميْ 2015 و2016، و"بيه صون أو" التي احتلت المركز الرابع في العام الماضي.وتعيش لاعبة واحدة فقط من بين اللاعبات الكوريات العشر في اليابان، بينما تعيش الأخريات في كوريا الجنوبية.