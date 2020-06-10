وزير الثقافة يشيد بشعار بالي بالي في نجاح كوريا في احتواء فيروس كورونا

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أعرب وزير الثقافة الكوري الجنوبي "بارك يانغ أو" عن تقديره لشعار "بالي بالي"، الذي يعني "بسرعة بسرعة"، كسبب في نجاح كوريا في الاستجابة لأزمة كورونا-19.جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية نشرت أمس الثلاثاء، حيث قال "بارك" ردا على سؤال حول ما إذا كانت أزمة فيروس كورونا ستعزز من القوة الناعمة لكوريا الجنوبية، إنه يتوقع أن يؤدي تعامل كوريا مع هذه الأزمة إلى تعزيز مصداقيتها ووضعها الدولي، كما يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على صادرات المنتجات الثقافية.وعندما سئل الوزير "بارك" عن الجوانب الثقافية لكوريا التي ظهرت خلال هذا الوباء، أشار إلى ثقافة "بالي بالي"، إلى جانب الإحساس بالانتماء للمجتمع.وأوضح الوزير "بارك" أن "بالي بالي" شعار يُظهر رغبة كوريا، التي مزقتها الحرب الأهلية، في اللحاق بسرعة بالدول الغربية.وأضاف أنه على الرغم من أن لهذا الشعار جوانب سلبية، إلا أنه يتيح أيضًا الاعتناق السريع لأساليب جديدة، وهو ما اتضح في إنشاء مرافق اختبار الفيروس في أثناء قيادة السيارات لأول مرة في العالم، من أجل السيطرة على الوباء.