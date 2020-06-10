الحكومة الكورية تفرض التسجيل برمز الاستجابة السريعة في المرافق عالية المخاطر

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تقرر أن يكون تسجيل الزائرين في الحانات والنوادي والمرافق الترفيهية الأخرى في جميع أنحاء كوريا الجنوبية، إلزاميًا بواسطة رمز الاستجابة السريعة "كيو آر"، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وذلك ضمن جهود البلاد لاحتواء انتشار فيروس كورونا-19.وصرحت السلطات الصحية اليوم بأنه سيتم تطبيق نظام التسجيل الرقمي على الصعيد الوطني في ثمانية أنواع من المؤسسات التي تم تصنيفها على أنها "عالية المخاطر".وتشمل تلك المرافق كلا من: الحانات وغرف الكاريوكي والنوادي الليلية والصالات الرياضية المغلقة وأماكن الحفلات الداخلية التي تقدم عروض دائمة.وسوف يتوجب على تلك المرافق استخدام سجلات رقمية تعمل برمز الاستجابة السريعة على الهواتف الذكية لجميع الزوار، من أجل الاحتفاظ بسجل رقمي حول بياناتهم الشخصية.وقالت السلطات الصحية إنه يوجد حوالي 80 ألفا من هذه المرافق في جميع أنحاء البلاد، وسوف يواجه المالكون والمستخدمون الذين ينتهكون هذا الإجراء الإداري عقوبة تتنمثل في دفع غرامة تصل إلى 3 ملايين وون، كما يمكن أن تتعرض تلك المرافق المخالفة للإغلاق.ويأتي هذا التنفيذ الإلزامي بعد أن قامت الحكومة باختبار نظام السجل الرقمي في 16 منشأة في سيول وإنتشون وديجون.