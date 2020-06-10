الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث
بحث
About us Go to KBS

الدولية

واشنطن تعرب عن خيبة أملها لقطع بيونغ يانغ خطوط الاتصال مع سيول

Write: 2020-06-10 10:46:01

واشنطن تعرب عن خيبة أملها لقطع بيونغ يانغ خطوط الاتصال مع سيول

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة "تشعر بخيبة أمل" بسبب الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها كوريا الشمالية، والتي تتمثل في قطع جميع خطوط الاتصال مع كوريا الجنوبية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الوزارة ردا على استفسار من قبل وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، حيث قال أيضا إن الولايات المتحدة دعمت دائمًا التقدم في العلاقات بين الكوريتين. واضاف المتحدث أن الولايات المتحدة تحث كوريا الشمالية على العودة إلى الدبلوماسية والتعاون، مؤكدا على أن واشنطن لا تزال تنسق بشكل وثيق مع حليفتها كوريا الجنوبية بشأن جهود إشراك كوريا الشمالية في الحوار.
ويذكر أنه من غير المعتاد أن تستخدم وزارة الخارجية الأمريكية عبارة "خيبة أمل" في تعليقاتها الرسمية على قضايا كوريا الشمالية.
وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء عن قرارها بقطع جميع خطوط الاتصال بين الكوريتين، ورفضت الرد على المكالمات الهاتفية من قبل كوريا الجنوبية عبر خطوط الساخنة بين الجانبين.


قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;