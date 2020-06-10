كوريا تشارك تجربتها في مكافحة كورونا في اجتماع صحي دولي

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شارك وزير الصحة الكوري الجنوبي "بارك ننغ هو" تجربة بلاده في مكافحة جائحة كورونا-19 في اجتماع عقد عبر الفيديو لكبار مسؤولي الصحة في 12 دولة.وقالت وزارة الصحة الكورية إن الوزير "بارك" شارك في المؤتمر الذي ترأسه وزير الصحة البريطاني "مات هانكوك"، وعُقد في حوالي الساعة العاشرة من مساء أمس الثلاثاء، بتوقيت كوريا.وخلال الاجتماع، أوضح الوزير "بارك" كيف استخدمت الدولة تقنيتها الرقمية المتقدمة في جميع مراحل جهود مكافحة الفيروس، بدءا من الاختبارات ومرورا بالتحقيقات الوبائية والعلاج وانتهاء بتدابير الحجر الصحي.كما شرح الوزير "بارك" نظام دعم إجراء تحقيقات وبائية فعالة تتتبع تحركات المرضى المؤكدين وتحدد طرق الإصابة الجديدة.وأعرب الوزير "بارك" خلال الاجتماع عن أمله في أن يتحد المجتمع الدولي ليس فقط في مجال التكنولوجيا الرقمية ولكن في مختلف القطاعات الأخرى، داعياً إلى التضامن والتعاون العالمي في عصر ما بعد كورونا-19.