كوريا تدعو إلى تنفيذ التبادلات الأساسية بين دول العالم رغم جائحة كورونا

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دعت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" مختلف دول العالم إلى الحفاظ على التبادلات الأساسية بين الشعوب من أجل تعزيز الانتعاش الاقتصادي وسط جائحة كورونا-19.وأوضحت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء أن "كانغ" أطلقت هذه الدعوة أمس خلال مؤتمر عُقد عبر الفيديو مع نظرائها من ست دول، بما في ذلك كندا وأستراليا.وقالت الوزارة إن "كانغ" اقترحت على دول العالم تعزيز التعاون في تنفيذ التبادلات الأساسية للحفاظ على سلاسل التوريد العالمية وتعزيز الانتعاش الاقتصادي، وفي نفس الوقت مواصلة جهود الحجر الصحي بشكل مستقر.وقالت الوزيرة "كانغ" إن كوريا الجنوبية تبذل جهودًا دبلوماسية للسماح بالسفر الضروري للخارج لصالح رجال الأعمال والعاملين في المجالات الإنسانية، كما قررت ترك حدودها مفتوحة على الرغم من الوباء.وبالإضافة إلى ذلك، شددت "كانغ" على ضرورة تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا بحيث يكون "منفعة عامة" للبشرية، مع التأكيد على أهمية التعاون الدولي في استكشاف طرق توزيعه بشكل عادل ومستقر.