مجموعة هاربين شماليين ترسل المزيد من المنشورات المضادة لبيونغ يانغ

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قررت مجموعة من الهاربين الكوريين الشماليين في كوريا الجنوبية المضي قدما في خطة إرسال منشورات مناهضة لبيونغ يانغ عبر الحدود، في وقت لاحق من هذا الشهر.وتأتي هذه الحملة المخطط لها وسط التوتر المتصاعد بين الكوريتين، بعد أن قطعت بيونغ يانغ جميع خطوط الاتصال مع كوريا الجنوبية يوم أمس الثلاثاء احتجاجا على تلك المنشورات، وهو ما أثار خلافات داخل المجتمع الكوري الجنوبي بشأن هذه المنشورات التي يرسلها الهاربون الشماليون.وبحسب وكالة الشرطة اليوم الأربعاء، أعلنت جمعية "مقاتلون من أجل كوريا الشمالية الحرة"، وهي منظمة مكونة من هاربين كوريين شماليين، عن خطة لإطلاق بالونات تحمل مليون منشور مناهض للنظام الحاكم في كوريا الشمالية، يوم 25 يونيو في المنطقة الحدودية.وقد تمكنت المجموعة بالفعل من الحصول على ما يكفي من غاز الهيدروجين لإرسال عشرة بالونات، وهو ما أدى إلى وضع الشرطة في حالة تأهب.وحتى يوم أمس الثلاثاء، تم نشر حوالي 460 من رجال الشرطة في 38 موقعًا في مناطق "باجو" و"يون تشون" و"كانغ هوا" بالقرب من الحدود بين الكوريتين، من أجل المراقبة والعمل على منع تنفيذ تلك الحملة.