الدولية الصين تدعو الكوريتين إلى تحسين العلاقات عن طريق الحوار

دعت الصين إلى حل قضايا شبه الجزيرة الكورية عن طريق الحوار بين الكوريتين.

جاء ذلك بعد أن قطعت كوريا الشمالية جميع قنوات الاتصالات بين الكوريتين احتجاجا على إرسال منشورات دعائية ضد النظام الكوري الشمالي، بواسطة هاربين كوريين شماليين يقيمون في كوريا الجنوبية.

وقال "هوا تشون إينغ" الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية أمس إن الكوريتين أمة واحدة وتؤثر العلاقات بينهما تأثيرا مهما على الأوضاع في المنطقة، مشيرا إلى أن الصين باعتبارها جارة لهما تتمنى دائما تحسين العلاقات بينهما من خلال الحوار والمفاوضات.

يشار إلى أن معظم وسائل الإعلام الصينية الرئيسية تناولت في نفس اليوم خبر قطع كوريا الشمالية لجميع قنوات الاتصالات مع كوريا الجنوبية.

وأفادت قناة "سي سي تي في"التلفزيونية الصينية الرسمية نقلا عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بأن بيونغ يانغ قطعت جميع قنوات الاتصالات مع سيول منذ بداية يوم التاسع من هذا الشهر.

كما نقلت صحيفة "هوان كو سي بو" اليومية التابعة للحزب الشيوعي بالصين الخبر قائلة إن بيونغ يانغ حذرت من قبل حول قطع قنوات الاتصالات يوم 4 من هذا الشهر، وأشارت إلى قضية المنشورات الدعائية ضد النظام الكوري الشمالي.

وأضافت أن الحكومة الكورية الجنوبية قامت بمنع إرسال هذه المنشورات عدة مرات من قبل.