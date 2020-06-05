بيونغ يانغ تهدد سيول بقطع جميع العلاقات

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بعد أن قطعت بيونغ يانغ قنوات الاتصالات بين الكوريتين احتجاجا على المنشورات الدعائية ضدها، استمرت في التلاعب الإعلامي الشامل من أجل التنديد بكوريا الجنوبية.وأوردت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية اليوم آراء لشخصيات بارزة في مختلف قطاعات الدولة الشيوعية، حيث أعربت عن كراهيتها وعدم رضائها عن السلطات الكورية الجنوبية.ونشرت صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية خبرا أمس حول مظاهرات احتجاجية قامت بها رابطة المرأة الكورية الشمالية الاشتراكية في متحف "سين تشون" في مقاطعة جنوب "هوانغ هيه"، كما أعربت قناة "كوريا الشمالية اليوم" الخاصة بالدعاية في الخارج عن احتقارها للسلطات الكورية الجنوبية في توجهها لتنفيذ مختلف مشروعات التعاون بين الكوريتين، ووصفت هذا التوجه بأنه "تحركات غبية بلا فائدة"، مشيرة إلى أن تبعية الجنوب للولايات المتحدة ومؤامرته ضد الشمال لن تؤدي إلى تحسين العلاقات بين الكوريتين، بل ستؤدي إلى تدهورها.كما قالت قناة "أوري مين جوك كيري" الدعائية الكورية الشمالية إن السلطات الكورية الجنوبية تمد يد المصافحة للسلام في العلن بينما تحاول إفناء دولتنا عسكريا من خلال التعاون مع القوى الأجنبية في الخفاء.