تدريبات عسكرية كورية أمريكية على تكامل أنظمة الدفاع الصاروخي

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أجرت السلطات العسكرية الكورية الجنوبية والأمريكية تدريبات عسكرية مؤخرا على تكامل وترابط أنظمة الدفاع الصاروخي.الجدير بالذكر أن الكشف عن هذه التدريبات جاء لأول مرة، وتتجه الأنظار إلى ما إذا كانت تلك التدريبات جاءت في إطار خطة الجيش الكوري الجنوبي للانضمام إلى شبكة الدفاع الصاروخي التي تقوم الولايات المتحدة واليابان بإنشائها حاليا، إلا أن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أكدت على أن التدريبات اقتصرت على الدفاع ضد تهديدات الصواريخ الكورية الشمالية.وصرح "جونغ كيونغ دو" وزير الدفاع الكوري الجنوبي في اجتماع لقادة القوات الكورية الجنوبية عقد اليوم، بأن الوزارة أجرت تدريبات جوية، وتدريبات على تكامل وترابط نظام الدفاع الصاروخي، وغيرها من التدريبات العسكرية التي كان من المقرر إجراؤها بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في النصف الأول من هذا العام، لكنه لم يقدم المزيدا من تفاصيل في هذا الشأن.وطبقا لوزارة الدفاع وهيئة الأركان المشتركة، أجرت السلطات العسكرية في البلدين تلك التدريبات العسكرية التي تهدف إلى تبادل المعلومات عن استكشاف الصواريخ والتعامل معها تأهبا لإطلاق كوريا الشمالية أي صواريخ.