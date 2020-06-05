الرئيس مون يؤكد على أهمية الديمقراطية اليومية في المنازل والشركات

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أقيمت اليوم مراسم تذكارية خاصة لحركة المقاومة الديمقراطية في العاشر من شهر يونيو التي حدثت في كوريا الجنوبية من أجل مقاومة الاستبداد العسكري، في مثل هذا اليوم من عام 1987.وتمت إقامة المراسم في مكتب قديم لمكافحة المؤامرات الشيوعية بمنطقة "نام يونغ" في سيول، كانت تمارس فيه أعمال التعذيب والاعتقال غير الشرعي في فترة الاستبداد العسكري.وألقى الرئيس "مون جيه إين" كلمة في المراسم قال فيها إنه تم إرساء الديمقراطية المؤسسية الآن، ولكن يجب التأكد مما إذا كان جميع أفراد الشعب يتمتعون بالديمقراطية في حياتهم اليومية، مشيرا إلى ضرورة تجاوز الديمقراطية للمؤسسات بحيث تتغلغل في الحياة اليومية.وقال إن الديمقراطية في المنازل والشركات بالذات هي أكثر أنواع الديمقراطية نضجا وأن حكومته ستبذل المزيد من الجهود لتحقيق هذه الديمقراطية اليومية.كما أشار إلى أنه يجب مراجعة الأماكن المهمشة اجتماعيا من أجل تفعيل الديمقراطية بشكل صحيح، وأضاف أن إيمان الفرد بأن ازدهار عمله يعتمد على ازدهار الناس المحيطين به يعتبر ضمن الحقائق العادية، مؤكدا على أن الاقتصاد المتساوي يمثل ديمقراطية حقيقية يتوجب على كوريا تحقيقها.