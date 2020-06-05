إطلاق سراح كوري مختطف في الغابون

Photo : YONHAP News

تم إطلاق سراح بحار كوري جنوبي بعد مرور 37 يوما على اختطافه من قبل قراصنة في البحر القريب من الغابون في القارة الإفريقية يوم 3 من شهر مايو الماضي.وصرحت وزارة الخارجية الكورية بأن الرجل الكوري في سن الخمسينيات من العمر، وقد تم إطلاق سراحه مساء أول من أمس الاثنين، وأضافت أن بحاريْن سنيغاليين و3 بحارين إندونسيين كانوا مختطفين معه، قد أطلق سراحهم أيضا.يشار إلى أن المواطن الكوري في حالة صحية جيدة، ويتمتع حاليا بالحماية في مكان آمن أعدته له السفارة الكورية في نيجيريا.وتخطط الحكومة الكورية لمساعدته على العودة إلى البلاد حسب إرادته فور إعداد طائرة.وكان قد تم اختطاف البحار الكوري بواسطة قراصنة يوم 3 من الشهر الماضي، عندما كان يقوم بصيد الأسماك في مياه البحر القريبة من عاصمة الغابون "ليبرفيل".وعندما اكتشفت الحكومة الكورية اختطافه، أنشأت فريق عمل في السفارة الكورية هناك من أجل إجراء اتصالات مكثفة مع الشركة المالكة للسفينة، ومن ثم أجرت الشركة مفاوضات مع القراصنة من أجل إطلاق سراح المختطفين.