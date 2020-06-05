الهاتف المباشر بين قيادة قوات الأمم المتحدة والجيش الكوري الشمالي يعمل بشكل طبيعي

Photo : YONHAP News

اتضح أن الخط الهاتفي المباشر بين قيادة قوات الأمم المتحدة والجيش الكوري الشمالي يعمل بشكل عادي حاليا، رغم قطع بيونغ يانغ جميع الاتصالات بين سلطات الكوريتين أمس.وطبقا لقيادة قوات الأمم المتحدة في شبه الجزيرة الكورية، قامت القيادة والجيش الكوري الشمالي بفحص حالة الاتصالات اليومية أمس باستخدام الخط الهاتفي المباشر في منطقة "بان مون جوم".تجدر الإشارة إلى أن الخط الهاتفي المباشر يربط بين مكتب ضباط قيادة الأمم المتحدة في جنوب المنطقة منزوعة السلاح، ومكتب "بان مون غاك" في الشمال.ويذكر أن كوريا الشمالية كانت قد قطعت في عام 2013 الخط الهاتفي المباشر من طرف واحد عندما أعلنت عن بطلان اتفاقية الهدنة.وبعد ذلك بـ5 سنوات، تم استئناف تشغيل الخط المباشر بعد أن خف التوتر بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في شهر يوليو في عام 2018.ويتوقع بعض الخبراء أن يظل هذا الخط الهاتفي نشطا لفترة ما من أجل الحفاظ على اتفاقية الهدنة.