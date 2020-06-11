كوريا الجنوبية تحتل المركز الثامن والأربعين في مؤشر السلام العالمي

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تقدمت كوريا الجنوبية بدرجة واحدة في الاستطلاع السنوي الذي يرتِّب الدول وفقًا لدرجة السلام الذي تتمتع به.وأعلن معهد الاقتصاد والسلام الذي يقع مقره في مدينة سيدني الأسترالية، أمس الأربعاء، عن نتائج تقرير مؤشر السلام العالمي لعام 2020، حيث صنف كوريا الجنوبية في المرتبة الـ 48 من بين إجمالي 163 دولة، بعد أن حصلت على 1.829 نقطة، لترتفع بمقدار 0,9 نقطة مقارنة بالعام الماضي.ويقيِّم المؤشر البلدان والأقاليم وفقًا لثلاثة وعشرين بندًا، وكلما اقتربت قيمة المؤشر من 1 كان البلد أكثر سلامًا.واحتلت كوريا الشمالية المركز 151 برصيد 2.962، بانخفاض عن مركزها في العام الماضي، بينما تصدرت آيسلندا القائمة برصيد 1.078 وتلتها نيوزيلندا ثم البرتغال والنمسا والدانمارك.وحلت أفغانستان في قاع القائمة برصيد 3.644 نقطة، كما احتلت سوريا والعراق وجنوب السودان واليمن مراتب متدنية أيضًا.