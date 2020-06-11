الحكومة تعتزم حظر العقوبة البدنية بعد سلسلة من حوادث العنف المنزلي

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تخطط الحكومة الكورية الجنوبية لتعديل بعض القوانين من أجل حظر العقوبات البدنية بواسطة الآباء تجاه أبنائهم، بعد سلسلة من حالات الوفاة للأطفال بسبب الإساءة والعنف المنزلي.وقالت وزارة العدل أمس الأربعاء إنها ستعدل القانون المدني من أجل تحسين البنود المتعلقة بحق الوالدين في اتخاذ "إجراءات تأديبية" ضد الأطفال، بحيث ينص على حظر العقوبات البدنية.ويسمح القانون الحالي للآباء باتخذ إجراءات تأديبية تتماشى مع حقوقهم وواجباتهم فيما يتعلق بحماية الأبناء وتعليمهم، لكن بعض النقاد يرون أن القانون بصيغته الحالية يشجع الآباء على الإفراط في عقاب أبنائهم.وكانت لجنة الإصلاح الداخلي التابعة لوزارة العدل قد أوصت في شهر أبريل الماضي بحذف البنود ذات الصلة، ووضع قانون للحقوق والواجبات المتعلقة بتأديب الآباء لأبنائهم.وتخطط الوزارة لعقد جلسة استماع عامة غدًا الجمعة لجمع آراء الخبراء والأطفال قبل مراجعة القانون.