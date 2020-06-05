سيول تقول إن بيونغ يانغ تحملها مسؤولية تدهور العلاقات

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قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي "جونغ كيونغ دو" أمس الأربعاء إن كوريا الشمالية تلقي باللوم على كوريا الجنوبية فيما يتعلق بتوتر العلاقات بين الجانبين.وخلال اجتماع لكبار قادة الجيش، قال الوزير "جونغ" إن كوريا الشمالية تهدد بإلغاء الاتفاق العسكري بين الكوريتين وإغلاق مكتب الاتصال المشترك، تواصل انتقاداتها لحكومة سيول، مشيرا إلى أنها انتقدت أيضًا التدريبات العسكرية الروتينية التي تنفذها كوريا الجنوبية، بينما تقوم بممارسات تزيد من التوتر العسكري من جانبها.وأمر الوزير "جونغ" الجيش بمراقبة أكثر صرامة لوصول المواطنين إلى المناطق القريبة من الحدود، وسط تصاعد التوتر بشأن المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ التي يقوم منشقون كوريون شماليون بإرسالها إلى الأراضي الشمالية عبر بالونات.ودعا وزير الدفاع إلى تعزيز الإجراءات لمنع الأشخاص غير المصرح لهم من دخول المناطق المقيد وصول المدنيين إليها، من أجل الحد من أنشطة أولئك المنشقين.