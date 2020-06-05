البنك الفيدرالي الأمريكي يحافظ على سعر الفائدة ثابتا

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قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى الصفر تقريبًا، وأكد من جديد التزامه بالحفاظ على تدابير السياسات النقدية الميسرة لبعض الوقت.وبعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، قال البنك إنه قرر الحفاظ على سعر الفائدة عند نطاق يتراوح بين صفر إلى 0.25%.كما أكد البنك المركزي الأمريكي أنه ملتزم باستخدام "مجموعة كاملة من الأدوات" لدعم الاقتصاد الأمريكي في هذا الوقت الصعب، وألمح إلى أنه سيحافظ على سعر الفائدة بالقرب من الصفر حتى عام 2022 على الأقل، لدعم الانتعاش الاقتصادي بعد انتهاء أزمة كورونا-19.وتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن ينكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 6.5% هذا العام وينمو بنسبة 5% العام القادم.