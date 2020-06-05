كوريا الشمالية تنتقد تدخل واشنطن في شؤون الكوريتين

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انتقدت كوريا الشمالية الولايات المتحدة اليوم الخميس لتدخلها في الشؤون بين الكوريتين بعد أن أعربت واشنطن عن خيبة أملها إزاء قرار بيونغ يانغ بقطع جميع خطوط الاتصال مع كوريا الجنوبية.وحذر "كوان جونغ كون" مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية من أن الولايات المتحدة يتوجب عليها أن تهتم بشؤونها وألا تتدخل في القضايا بين الكوريتين، إذا كانت تريد تجنب حدوث "عواقب فظيعة".وفي مقابلة مع وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، قال "كوان" إن العلاقات بين الكوريتين هي مسألة تخص الكوريتين، ولا يحق لأي طرف آخر التدخل بينهما على الإطلاق.وأضاف أنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تتجنب "أشياء فظيعة"، فعليها أن "تغلق فمها وأن ترتب شؤونها الداخلية أولًا".وتأتي هذه التصريحات بعد أن قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أول من أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة "تشعر بخيبة أمل" إزاء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها كوريا الشمالية.