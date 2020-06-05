وزيرا خارجية كوريا وبريطانيا يناقشان التعاون ضد كورونا

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أجرت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" محادثات هاتفية مع نظيرها البريطاني أمس الأربعاء، لمناقشة التعاون في مكافحة جائحة كورونا-19 وبعض القضايا الأخرى.وأوضحت وزارة الخارجية في سيول أن الوزيرة "كانغ" أعربت عن امتنانها لوزير الخارجية البريطاني "دومينيك راب" لتعاون بلاده في التعامل مع وباء كورونا، بما في ذلك إبلاغها مقدمًا بشأن تعاملها مع الوافدين الأجانب.كما هنَّأت "كانغ" لندن على الاستضافة الناجحة الأسبوع الماضي لقمة اللقاح العالمية، والتي جمعت أموالًا تتجاوز القيمة المستهدفة البالغة 7.4 مليار دولار.وأوضح الوزير البريطاني وضع وباء كورونا في بلاده، وشكر "كانغ" على المشاركة في تلك القمة.كما ناقش الجانبان قضايا أخرى بما في ذلك التعاون في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، والرسالة الخاصة للملكة إليزابيث الثانية بمناسبة الذكرى السبعين على الحرب الأهلية الكورية.