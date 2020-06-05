الحكومة تضع خطة لشراء أصول الشركات

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قال وزير المالية "هونغ نام كي" اليوم الخميس إن الحكومة ستضع خطة لشراء أصول الشركات، في إطار جهود مساعدة تلك الشركات على تأمين الأموال والتخلص من آثار وباء كورونا.وكشف الوزير عن الخطة خلال اجتماع لوزراء الاقتصاد، موضحا أن شركة كوريا لإدارة الأصول ستدير صندوقًا بقيمة تزيد عن تريليونيْ وون لبرنامج شراء الأصول.وقال الوزير إن الحكومة يمكنها شراء الأصول مباشرة، وبيعها لطرف ثالث أو تأجيرها.كما أشار إلى أن الحكومة ستوسع نطاق المستفيدين من الرسوم المخفضة لاستخدام المملوكات الوطنية، لتشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.ويذكر أنه كان يتم تطبيق نظام الرسوم المخفضة سابقًا على الشركات الصغيرة التي توظف أقل من عشرة عمال فقط.