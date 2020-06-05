كوري مقيم في كاليفورنيا يتعرض لأعمال عنف عشوائية

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على خلفية المظاهرات واسعة النطاق في مختلف أنحاء الولايات المتحدة بسبب حادث مقتل رجل ذي أصل إفريقي بيدي شرطي أبيض، تعرض رجل كوري في الستينيات من العمر لأعمال عنف عشوائية في ولاية كاليفورنيا، وماداته بـ"الفيروس الصيني".ولوحظ في صورته التي نشرت على تويتر وجود كدمات تغطي جميع أجزاء وجهه ولا يستطيع فتح عينيه على نحو صحيح.وقالت حفيدته على حسابها عبر تويتر صباح أول من أمس إن جدها تعرض لأعمال عنف من قبل أحد الرجال السود في أثناء محاولة ركوب حافلة في منطقة "ريالتو". ويشار إلى أن ذلك الرجل ضربه لمجرد أنه آسيوي، وقال له إنه لا يريد "الفيروس الصيني".وأشارت إلى أن الكثير من الناس هناك يحتقرون الآسيويين خاصة بعد أن قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن فيروس كورونا جاء من الصين.وقد انتشر هذا المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة مما أثار غضبا كبيرا. ولكن عندما اتضح أن هذا المنشور قد يسبب صراعا بين الآسيويين والسود، قامت بحذفه.ومن جانبها صرحت القنصلية الكورية في مدينة لوس أنجلوس بأنها طلبت من الشرطة مشاركتها في المعلومات ذات الصلة بالحادث.ويذكر أنه بالتزامن مع انتشار المظاهرات احتجاجا على التمييز ضد السود، ظهر مجتمع للتضامن لمكافحة التمييز ضد الآسيويين، حيث أبلغ موقع " الرد على التمييز العنصري" عن حوالي ألفي حالة من هذا النوع منذ تفشي جائحة كورونا.وقد بدأت هذه الحركة من أجل تحسين حقوق جميع الأقليات استغلالا لحركة حقوق الإنسان للسود في الولايات المتحدة.