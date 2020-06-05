زيادة الصادرات الكورية بـ20 % في أوائل يونيو

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قال تقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية إن قيمة الصادرات الكورية بلغت 12 مليارا و300 مليون دولار خلال العشرة أيام الأولى من شهر يونيو الجاري، بزيادة تبلغ 20.2 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.يشار إلى أن هذه الزيادة تعتبر الأولى من نوعها منذ شهر مارس الماضي، قبل الإعلان عن تفشي جائحة كورونا، لكن متوسط قيمة الصادرات اليومية بلغ مليارا و500 مليون دولار تقريبا بانخفاض 9.8 % بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وأوضح تقرير هيئة الجمارك أن عدد أيام التشغيل في هذه الفترة من العام الجاري بلغ 8 أيام بينما كان عددها في العام الماضي 5 أيام فقط.أما حجم انخفاض الصادرات بالمعدل اليومي فقد انخفض إلى مستوى نصف معدل شهري أبريل ومايو الماضييْن. ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة الصاردات من المنتجات الطبية وأشباه الموصلات رغم تقلص التبادلات التجارية على مستوى العالم، حيث زاد حجم الصادرات الكورية من المنتجات الطبية بما فيها وحدات تشخيص فيروس كورونا، زيادة كبيرة تبلغ 137%، كما زاد حجم الصادرات من أجهزة الاتصالات اللاسلكية بـ36%، وأشباه الموصلات بـ23%.ولكن نتيجة لإجراءات حظر التجول وانخفاض أسعار النفط، انخفضت الصادرات من السيارات بـ37%، والمنتجات النفطية بـ33%، وقطع غيار السيارات بـ 30%.من ناحية أخرى ارتفع حجم الواردات الكورية ارتفاعا سريعا حيث بلغت قيمتها 13 مليارا و600 مليون دولار حتى العاشر من هذا الشهر بزيادة نسبتها 8.5 % بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مما أدى إلى تسجيل كوريا عجزا تجاريا خلال العشرة أيام الأولى من هذا الشهر، يبلغ مليارا و300 مليون دولار.