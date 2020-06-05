وزارة الدفاع تخطط لتخفيض عدد الجنود حتى عام 2022

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صرحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بأنها ستقوم بتخفيض عدد الجنرالات بمقدار 15 جنرالا سنويا حتى عام 2022، كما سيتم تخفيض عدد قواتها الدائمة بمقدار 79 ألف جندي.جاء ذلك في تقرير قدمته الوزارة خلال اجتماع متابعة الإصلاحات الدفاعية للنصف الأول من هذا العام، وعقد أمس برئاسة وزير الدفاع "جونغ كيونغ دو"، حيث أوضحت أنها تقوم حاليا بتقليص عدد مناصب الجنرالات حسب الخطة، حيث تنوي تخفيض إجمالي عددهم إلى 360 جنرالا حتى عام 2022.وفيما يخص تخفيض عدد القوات الدائمة، الذي يبلغ حاليا 579 ألف جندي، فسوف تقوم الوزارة بإلغاء فرقتين هذا العام من أجل تخفيض 24 ألف جندي، بحيث يتم الحفاظ على مستوى 500 ألف جندي بعد عام 2022.وقال الوزير جونغ في كلمة افتتاحية خلال الاجتماع إنه حتى ولو تم تخفيض عدد الفرق والجنود الدائمين، فسوف يبلغ إجمالي القوى العاملة للدفاع 558 ألف شخص في حالة توظيف عدد من العاملين المدنيين في القوات المسلحة، موضحا أنه سيتم تعزيز القدرات القتالية الكورية الفعلية من خلال تطوير الأسلحة والمعدات العسكرية.وفي هذا السياق، تقوم وزارة الدفاع بتوظيف حوالي 3 آلاف من القوى القتالية في الوحدات العسكرية من أجل إعادة هيكلة القوى العاملة تركيزا على العمليات العسكرية والمعارك.وأوضحت أنها أجرت زيادة بمقدار 12 ألفا في القوى العاملة المدنية من أجل استخدام الجنود الحاليين في مجال غير المعارك في الوحدات القتالية.