توقعات بازدهار صادرات كوريا من المنتجات البيولوجية والصحية

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من المتوقع أن تتعافى صادرات كوريا من المنتجات البيولوجية والصحية والبطاريات الثانوية بوتيرة سريعة، بينما ستتعافى الصادرات من منتجات الحديد والصلب والنفط والماكينات العامة في النصف الثاني من العام القادم.جاء ذلك في استبيان أخير أجرته الجمعية الكورية لرجال الأعمال على رؤساء 11 مركزا محليا للأوراق المالية حول توقعاتهم بشأن أكبر صادرات من 15 منتجا من الصادرات الكورية الرئيسية.وعن أكثر الأنواع التي يُتوقع تعافيها بسرعة، أجاب 24% منهم بالمنتجات البيولوجية والصحية، ثم البطاريات الثانوية بـ23%، ثم أشباه الموصلات بـ22%.واختار 10.7 % منهم أجهزة الكمبيوتر، بينما اختار 8% منهم أجهزة الاتصلات اللاسلكية.كما قال 88.9% منهم إن صادرات المنتجات البيولوجية والصحية بدأت تتعافى بالفعل، وأشار 60% منهم إلى أن صادرات البطاريات الثانوية سوف تتعافى في الربع الثالث من هذا العام.وعن أكثر أنواع الصادرات تباطؤا في التعافي، أجاب 22% منهم بمنتجات الحديد والصلب، بينما أجاب 15.3 % بـالمنتجات النفطية، و13.3 % منهم بالماكينات العادية.