المحكمة تقضي بـ18 عاما سجنا على صديقة الرئيسة السابقة بارك

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صدقت المحكمة العليا على الحكم الأصلي الصادر من قبل بـفرض 18 عاما سجنا و20 مليار وون كغرامة، بالإضافة إلى حوالي 6 مليارات و300 مليون وون من المصادرة المالية، على "تشيه صون شيل" الصديقة المقربة للرئيسة السابقة المعزولة "بارك كون هيه".كما صدقت المحكمة أيضا في جلسة الالتماس التي عقدت اليوم، على الحكم الأصلي بفرض 4 أعوام سجنا و60 مليون وون غرامة على "آن جونغ بوم" مساعد الرئيسة السابق للشؤون الاقتصادية، الذي أقيمت دعوى قضائية ضده مع "تشيه".ويمثل هذا الحكم آخر قرار يصدره القضاء على "تشيه" التي تعتبر شخصية مركزية في قضية التلاعب بالشؤون الوطنية خلال فترة الرئيسة السابقة.الجدير بالذكر أن الدعوى القضائية قد أقيمت ضدها بتهمة تلقى رشاوى وإجبار بعض الشركات الكبيرة على المشاركة المالية في مؤسستي "مير" و"كي" الرياضيتين، وذلك بالتعاون مع الرئيسة السابقة ومساعدها.وكانت المحكمة الابتدائية قد أشارت إلى أن تصرفات "تشيه" أثارت اضطرابات كبيرة في النظام الوطني والأجهزة الوطنية، وقالت إن الصراعات والخلافات التي ظهرت في أثناء عملية عزل الرئيسة السابقة لا تزال قائمة حتى الآن.وأوضحت أن سبب هذه العقوبات هو أنه لا مفر من مساءلتها بشكل صارم عند الوضع في الاعتبار تصرفاتها وتداعياتها.وقد صدقت المحكمة العليا على كل قرارات المحكمة الابتدائية وتوضيحاتها.ومن ناحية أخرى، أصدرت "تشيه" كتابا في سجنها يتناول تجاربها في التحقيقات والجلسات القضائية الأخيرة، حيث انتقدت السلطات القضائية انتقادا شديدا، ووصفت محاكمتها بأنها "محاكمة القرن الخاطئة".