الأمم المتحدة تشيد بالنظام الكوري في تتبع مرضى كورونا

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قيَّمت الأمم المتحدة نظام كوريا الجنوبية لتعقب المرضى المصابين بفيروس كورونا والمخالطين لهم تقييمًا إيجابيًّا.ووفقًا لحكومة كوريا الجنوبية أمس الخميس، أجرى "ديفيد كاي" مقرر الأمم المتحدة الخاص بالحق في حرية الرأي والتعبير، ذلك التقييم في تقرير من المقرر تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الشهر.وقال "كاي" إنه وسط تزايد الإصابات بالفيروس حول العالم، تزداد الحاجة إلى تعقب المرضى والمخالطين لهم والمتواصلين معهم، موضحا أن القيام بذلك يعد "أمرًا يمكن قبوله تماما" من منظور الصحة العامة.وأشار إلى أساليب التتبع في كوريا الجنوبية، وقيمها إيجابيًّا من حيث الاحتياج إليها، وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات وحقهم في المعرفة.