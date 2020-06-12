سيول في المركز 11 من حيث أغلى مدن العالم للمغتربين

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أظهر استطلاع دولي جديد أن مدينة سيول في المركز الحادي عشر عالميًّا من حيث تكلفة المعيشة للمغتربين.وتضمن استطلاع تكلفة المعيشة لعام 2020، الذي نشرته مؤخرًا شركة "ميرسر" الاستشارية الأمريكية، نتائج مقارنة 209 مدن في جميع أنحاء العالم، حيث تصدرت هونغ كونغ القائمة للعام الثالث على التوالي، بينما قفزت "عشق آباد" عاصمة تركمانستان من المركز السابع في العام الماضي إلى المركز الثاني؛ لنقص العملات هناك بسبب الأزمة الاقتصادية، وتراجعت طوكيو إلى المركز الثالث، وتلتها زيورخ وسنغافوره ونيويورك.كما تراجعت سيول، التي كانت تحتل المركز الرابع العام الماضي، سبع مراكز دفعة واحدة.وحلت المدينتان الصينيتان شنغهاي وبكين ضمن المراكز العشرة الأولى، وكذلك المدينتان السويسريتان بيرن وجينيف.وقالت "ميرسر" إن قوة الدولار وتأثيره على العملات الأخرى قد أثر على التصنيف.ويقيس الاستطلاع تكلفة المعيشة على أساس أسعار حوالي 200 سلعة وخدمة مختلفة.