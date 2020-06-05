كوريا الشمالية تتعهد بتعزيز القوة العسكرية لمواجهة التهديدات الأمريكية

Photo : YONHAP News

قال وزير الخارجية الكوري الشمالي "ري سون كون" اليوم الجمعة إن بلاده ستواصل تعزيز قوتها العسكرية لمواجهة التهديدات من قبل الولايات المتحدة.وجاءت تصريحات "ري" في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، بمناسبة الذكرى الثانية على انعقاد قمة سنغافوره بين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".وقال الوزير الكوري الشمالي إن الهدف الاستراتيجي لكوريا الشمالية هو بناء "قوة موثوقة" للتعامل مع التهديدات العسكرية المزمنة من قبل الولايات المتحدة، وأضاف أن هذه هي رسالة كوريا الشمالية بمناسبة الذكرى الثانية على انعقاد القمة.وقال "ري" إن الأمل في تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة قد تحول الآن إلى يأس، وأن بلاده أصبحت لا ترى فائدة كبيرة في الحفاظ على علاقة شخصية بين "كيم" و"ترامب"، مشيرا إلى أن إدارة "ترامب" تركز على إحراز نقاط سياسية فقط، وفي نفس الوقت تسعى إلى عزل كوريا الشمالية وخنقها.وحذر من أن كوريا الشمالية لن تقدم مرة أخرى للولايات المتحدة "حزمة جديدة" يمكن أن يوظفها الرئيس "ترامب" ليتباهى بإنجازاته.