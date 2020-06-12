انتعاش مؤشر أسعار الصادرات الكورية في مايو

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ارتفع مؤشر أسعار الصادرات والواردات في كوريا الجنوبية بشكل طفيف في شهر مايو مقارنة بالشهر الأسبق.ووفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، وصل مؤشر أسعار الصادرات بالعملة المحلية إلى 94.61 نقطة في مايو، بزيادة 0.6% عن الشهر الأسبق، وهو أول ارتفاع منذ ثلاثة أشهر، ولكن على أساس سنوي، يمثل هذا الرقم انخفاضا بنسبة 8.2%.ويعزى هذا الارتفاع إلى تحسن أسعار تصدير الفحم والمنتجات البترولية، التي زادت بنسبة 19.5%.كما ارتفعت قيمة مؤشر أسعار الواردات بنسبة 4.2% على أساس شهري في مايو نتيجة لارتفاع أسعار النفط، ليسجل أول ارتفاع منذ خمسة أشهر، ولكن على أساس سنوي، تراجعت أسعار الواردات بنسبة 12.8%.