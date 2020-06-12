كوريا الجنوبية والصين تناقشان عقد قمة ثلاثية محتملة مع اليابان

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عقد دبلوماسيون من كوريا الجنوبية والصين مؤتمرا بالفيديو لمناقشة إمكانية عقد القمة الثلاثية السنوية التي تشمل اليابان أيضا، خلال هذا العام، على الرغم من جائحة كورونا.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن مساعد وزيرة الخارجية "كيم غون" ونائب وزير الخارجية الصيني "لو تشاو هوي" عقدا الاجتماع أمس الخميس.ويذكر أن مؤتمر القمة السنوية لدول شمال شرق آسيا الثلاث قد بدأ أول مرة في عام 2008، وظل يُعقد سنويًّا باستثناء السنوات التي يتصاعد فيها التوتر في العلاقات الدبلوماسية.وقد انعقدت القمة الثلاثية الأخيرة في الصين في ديسمبر الماضي، بينما ستكون كوريا الجنوبية الدولة المضيفة لها في هذا العام.واتفق "كيم" و"لوه" في اجتماع الخميس على التعاون والتواصل بشكل وثيق لتحقيق انعقاد القمة هذا العام.كما اتفق الجانبان على تعزيز الدعم الثنائي لزيادة توسيع التعاون مع اليابان في مجالات متنوعة في مواجهة التغيرات والتحديات الناجمة عن وباء كورونا.