تراجع الأسهم العالمية وسط المخاوف من موجة ثانية من عدوى كورونا

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تراجعت بورصات الأسهم العالمية أمس الخميس وسط المخاوف من عودة جائحة كورونا.وفي الولايات المتحدة، أغلق مؤشر داو جونز الصناعي اليوم عند مستوى 25 ألفًا و128 نقطة، بانخفاض 1,862 نقطة، أي بنسبة 6.9%، وهو أسوأ تراجع منذ 16 مارس الماضي عندما تراجع بنحو 13%.كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 5.9%، وتراجع مؤشر ناسداك بأكثر من 5% ليهبط إلى ما دون مستوى 10 آلاف نقطة.وكان السبب في عمليات البيع الكبيرة هو المخاوف من حدوث موجة ثانية من الوباء الذي دمر الاقتصاد بالفعل.وقد أبلغت العديد من الولايات الأمريكية التي أعادت فتح الحياة الطبيعية قبل أسابيع، عن ارتفاع في أعداد الإصابات.وفي أوربا، انخفض مؤشر سوق لندن الرئيسي "إف تي إس إي 100" بحوالي 4%، وانخفض مؤشر "داكس" في بورصة باريس بنسبة 4.7%، كما انخفض مؤشر "ستوكس" 50 الأوربي بنسبة 4.5% أيضا.