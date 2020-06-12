عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا يتجاوز 50

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سجلت كوريا الجنوبية 56 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 12 ألفا و3 أشخاص.وقال المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إن معظم حالات الإصابة الجديدة تم تأكيدها في العاصمة سيول ومقاطعة كيونغ كي.وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يتجاوز فيها عدد المصابين الجدد 50 شخصا على أساس يومي منذ بداية شهر يونيو الجاري.ومن بين حالات الإصابة الـ56 الجديدة: 25 حالة في سيول، و19 حالة في مقاطعة كيونغ كي، وحالة واحدة في كل من مدينتي إنتشون وديغو، بالإضافة إلى 10 حالات تم تأكيدها في أثناء عمليات الحجر الصحي في المطار.وبهذا تجاوز إجمالي عدد المصابين في مقاطعة كيونغ كي ألف شخص، بعد أن كان إجمالي عدد المصابين في سيول قد تجاوز مستوى الألف يوم الثلاثاء الماضي.وبلغ إجمالي عدد المتعافين المفرج عنهم بعد شفائهم 10 آلاف و669 شخصا، بينما بلغ عدد الوفيات 277 حتى الآن.